ماكرون: نبحث إذا كانت طهران متورطة بشكل مباشر في هجوم "حماس"

إعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رضاء إيران عن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل غير مقبول، مضيفاً أن فرنسا تبحث إذا كانت طهران متورطة بشكل مباشر في الأمر.



وقال: "ليس لدي ما أقوله عن تورط مباشر لإيران لعدم وجود دليل رسمي لدينا لكن من الواضح أن التصريحات العلنية للسلطات الإيرانية غير مقبولة"، مشيرا الى انه "من المرجح أن حماس حصلت على مساعدة".

Advertisement وقال: "ليس لدي ما أقوله عن تورط مباشر لإيران لعدم وجود دليل رسمي لدينا لكن من الواضح أن التصريحات العلنية للسلطات الإيرانية غير مقبولة"، مشيرا الى انه "من المرجح أن حماس حصلت على مساعدة".

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "سأظل حذرا فيما يتعلق بهذا الأمر لحين الحصول على معلومات مخابرات مثبتة".



كما اعتبر أن "ابتزاز حماس بالمحتجزين غير مقبول وندعم العمليات الدفاعية الإسرائيلية".