تنسيق بين الاردن ومصر لإرسال مساعدات إلى غزة

أعلن الأردن تنسيقاً مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري.

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وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان بأن الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أن ذلك يتم عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين.كما وجه بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.