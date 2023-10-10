مقتل عضوين بالمكتب السياسي لحركة حماس بالغارات الإسرائيلية.. من هما؟

Advertisement

أفادت "روسيا اليوم" عن مقتل عضوي المكتب السياسي لحركة حماس، جواد أبو شمالة وزكريا أبو معمر، بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي اغتالت هذه الليلة، جواد أبو شمالة، وزير الاقتصاد في حماس حيث كان يتولى، ضمن مهامه، إدارة الشؤون المالية للحركة وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه"، وفق تعبيره.وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى. (روسيا اليوم)