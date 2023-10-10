Advertisement

عربي-دولي

مقتل عضوين بالمكتب السياسي لحركة حماس بالغارات الإسرائيلية.. من هما؟

Lebanon 24
10-10-2023 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1115945-638325522606702610.png
Doc-P-1115945-638325522606702610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "روسيا اليوم" عن مقتل عضوي المكتب السياسي لحركة حماس، جواد أبو شمالة وزكريا أبو معمر، بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي اغتالت هذه الليلة، جواد أبو شمالة، وزير الاقتصاد في حماس حيث كان يتولى، ضمن مهامه، إدارة الشؤون المالية للحركة وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه"، وفق تعبيره.
Advertisement

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:40 | 2023-10-10
12:00 | 2023-10-10
11:51 | 2023-10-10
11:45 | 2023-10-10
11:41 | 2023-10-10
11:06 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24