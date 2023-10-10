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زاخاروفا: روسيا مستعدة للمساهمة بكل السبل للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين

Lebanon 24
10-10-2023 | 11:00
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة للمساهمة بكل السبل الممكنة للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين.

وذكرت زاخاروفا أن الجانب الروسي على اتصال مستمر مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين من أجل استقرار الوضع.
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وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي: "نحن فعلا على استعداد حقيقي لمواصلة تقديم المساعدة الشاملة للأطراف من أجل تهدئة المواجهة وتحقيق وقف إطلاق النار. نحن على اتصال وثيق مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، الذين لا يمكن الاستغناء عن دورهم في استقرار الوضع وتهيئة الظروف لإقامة حوار فلسطيني- إسرائيلي مباشر". (روسيا اليوم)     

المصدر: روسيا اليوم
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