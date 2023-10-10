Advertisement

عربي-دولي

خامنئي ينفي صلة إيران بطوفان الأقصى

Lebanon 24
10-10-2023 | 09:52
A-
A+
Doc-P-1115960-638325538654717924.jpg
Doc-P-1115960-638325538654717924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء، وجود أي صلة لطهران بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" ضد "إسرائيل".

لكن وصف خامنئي في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج ضباط بكلية عسكرية إيرانية، ونقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، الهجوم الذي شنته حماس بالزلزال المدمر، وقال: "نُقبّل أيادي الذين خططوا للهجوم على النظام الصهيوني".
Advertisement

وأضاف أن "هذا الزلزال المدمر دمر بعض الهياكل الحيوية في إسرائيل التي لن يكون من السهل جبرها"، مشيراً الى أن "تصرفات النظام الصهيوني هي المسؤولة عن هذه الكارثة".

وقال خامنئي، إن من وصفهم بأنصار النظام الصهيوني نشروا إشاعات الأيام الثلاثة الماضية تقول إن إيران تقف وراء عملية حماس، لكنهم مخطئون. وأكد دعم طهران لفلسطين ودفاعها عن نضال الشعب الفلسطيني، ودعا العالم الإسلامي كافة إلى دعم الفلسطينيين.

وكان تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" زعم أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل، لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تملك أي أدلة تشير إلى أن إيران متواطئة في الهجوم. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:40 | 2023-10-10
12:00 | 2023-10-10
11:51 | 2023-10-10
11:41 | 2023-10-10
11:06 | 2023-10-10
11:06 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24