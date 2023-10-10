كيف تقرأ موسكو "طوفان الأقصى" والفشل الإسرائيلي؟

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كتبت "الجزيرة": رغم انشغالها بالحرب المتواصلة في أوكرانيا، تتابع روسيا تطورات المواجهات الدائرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل عملية "طوفان الأقصى" التي أثرت بشكل واضح في زخم تغطية الحرب على أوكرانيا في وسائل الإعلام الروسية.واتسمت ردود فعل المسؤولين الروس بالحذر والترقب والدعوة لضبط النفس. وقال ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، إن موسكو على اتصال مع إسرائيل وفلسطين والدول العربية في ما يتعلق بتفاقم الوضع.وأضاف بوغدانوف أن "العمل جار لفهم ما يحدث ولماذا وما العواقب التي ستترتب على ذلك". وقال إن "تصعيد الصراع كان بمثابة مفاجأة لموسكو، وإنها لو كانت تتوقعه لما سمحت به".وتشير تصريحات المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان التصعيد الحالي سيؤثر في العلاقات بين روسيا وحماس، موضحا أنه "يجب أن يخرج الوضع من مرحلة الحرب الساخنة أولا".ونفى بيسكوف فرضية وجود مصلحة روسية من التصعيد الجاري من زاوية تراجع الدعم العسكري والمالي والتكنولوجي الغربي لأوكرانيا وتوجيهه إلى إسرائيل، وقال إنه "في كل الأحوال سيدخل هذا الدعم منحى تنازليا، وإنه سيحدث لا محالة".وكان بيسكوف قد أفاد في وقت سابق بأن جدول الرئيس الروسي لا يتضمن اتصالات مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية.وذكرت صحيفة "فيدومستي" أن نواب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) الذين قابلتهم، بينهم أعضاء لجنة الشؤون الدولية، رفضوا التعليق على الصراع العسكري الجاري، ولم يجيبوا عن سؤال ما إذا كان المجلس سيتبنى أي بيان أو قرار بشأن هذه المسألة.من جهته، يرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط أندريه أونتيكوف، أن الموقف الروسي من الأحداث الجارية سيكون تدريجيا، وسيتوقف على احتمال توسع رقعة المواجهات، وفيما إذا كانت جهات أخرى ستتدخل بشكل مباشر واحتمال اشتعال جبهات إضافية، معتبرا أن حالة الغليان في المنطقة ما زالت في بدايتها.ويعتبر أونتيكوف أنه في كل الأحوال، ستؤدي عملية "طوفان الأقصى" إلى وضع "يصبح فيه من المستحيل تطبيع العلاقات الجاري الحديث عنه الآن بين السعودية وإسرائيل، وأن هجوم حماس المفاجئ لن يتعارض فقط مع مفاوضات تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، بل سيضعف إلى حد كبير من الثقة المتبادلة".وأضاف أونتيكوف أن ما يحصل يشكل بداية خسارة كبيرة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط التي تقوم على جعل إسرائيل أقرب إلى الدول العربية المنتجة للنفط من خلال إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية، متوقعا خطورة على خطط الرئيس الأميركي جو بايدن بإنشاء شبكة نقل واسعة النطاق في المنطقة تشمل الهند والسعودية والإمارات. (الجزيرة)