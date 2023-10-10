الرئيس الإماراتي يأمر بتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بـ"تقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها".



وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إطار مواقف دولة الإمارات ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.

Advertisement