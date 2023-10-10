مصادر "الجهاد الإسلامي": جبهة جنوب لبنان أساسيّة

قالت مصادر حركة الجهاد الإسلامي "كلما توسعت معركة غزة كلما سنُبادر إلى تكثيف ضرباتنا ضدّ إسرائيل".

وأضافت مصادر حركة الجهاد الإسلامي لـ"لبنان24"، إنّ "جبهة جنوب لبنان أساسية، وعلى العدو أن يعلم أن المعركة التي يُواجهها لن تكون سهلة عليه".