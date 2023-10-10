Advertisement

عربي-دولي

مصادر "الجهاد الإسلامي": جبهة جنوب لبنان أساسيّة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-10-2023 | 12:12
A-
A+
Doc-P-1116013-638325621098131944.jpg
Doc-P-1116013-638325621098131944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر حركة الجهاد الإسلامي "كلما توسعت معركة غزة كلما سنُبادر إلى تكثيف ضرباتنا ضدّ إسرائيل".
 
وأضافت مصادر حركة الجهاد الإسلامي لـ"لبنان24"، إنّ "جبهة جنوب لبنان أساسية، وعلى العدو أن يعلم أن المعركة التي يُواجهها لن تكون سهلة عليه".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بوريل يؤكّد رفض الاتحاد الأوروبي فرض إسرائيل حصاراً مُطبقاً على غزة
lebanon 24
10/10/2023 20:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة
lebanon 24
10/10/2023 20:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
دمرت مراكب الصيادين.. بوارج اسرائيلية قصفت ميناء غزة
lebanon 24
10/10/2023 20:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك عبد الله الثاني يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة
lebanon 24
10/10/2023 20:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رادار لبنان24

الجهاد الاسلامي

غزة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:40 | 2023-10-10
13:16 | 2023-10-10
13:15 | 2023-10-10
13:06 | 2023-10-10
13:00 | 2023-10-10
13:00 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24