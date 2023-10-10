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عربي-دولي

محامون تونسيون يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
10-10-2023 | 12:30
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تظاهر عشرات المحامين التونسيين، الثلاثاء، أمام مبنى قصر العدالة بتونس العاصمة، دعما للمقاومة في فلسطين وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير أرض فلسطين"، و"نعم للمقاومة.. لا للتطبيع".

المحامي غسان الغريبي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان (مستقلة) قال للأناضول: "رسالتنا للشعب الفلسطيني: لست وحدك، الشعب التونسي معك ويساندك، أنت شعب كنت جزءًا منا وسكنت في فترة ما بيننا ولا يمكن أن نتخلى عنك".

وأضاف الغريبي متوجّها للشعب الفلسطيني: "لك الحق في أن تدافع عن نفسك ولك الحق في أن تقاوم".

وتابع: "المقاومة هي فعل تضمنه كل التشريعات الدولية، ونعتبر ما تقوم به المقاومة الفلسطينية هو فعل شرعي ومن حقها أن تدافع على شعبها بكل الوسائل". 

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