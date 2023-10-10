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عربي-دولي

مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات عند الحدود مع لبنان

Lebanon 24
10-10-2023 | 12:36
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أفادت "القناة 12" العبرية عن مقتل جنديين إسرائيليين إضافيين في اشتباكات وقعت عند الحدود مع لبنان يوم أمس الاثنين، ما رفع عدد القتلى خلال المواجهات إلى 4.
 
 
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