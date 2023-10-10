مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات عند الحدود مع لبنان

أفادت "القناة 12" العبرية عن مقتل جنديين إسرائيليين إضافيين في اشتباكات وقعت عند الحدود مع لبنان يوم أمس الاثنين، ما رفع عدد القتلى خلال المواجهات إلى 4.

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