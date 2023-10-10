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عربي-دولي

هل تلعب تركيا دور الوسيط بين "حماس" وإسرائيل؟

Lebanon 24
10-10-2023 | 13:00
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ذكرت "العربية"، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن استعداد بلاده للعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة "حماس" لإنهاء الحرب التي اندلعت بين الجانبين منذ أربعة أيام.

وقال المحلل السياسي التركي موسى أوزوغورلو المختص بالشؤون الدولية في هذا السياق، إن " الورقة الوحيدة في يد تركيا لطرح دور الوسيط بين تل أبيب وحماس هي قربها من المنظمات الفلسطينية، وفي مقدمتها حماس، وبما أن الرئيس التركي قال عنها سابقاً إنها ليست تنظيماً إرهابياً، وسمح لقادتها بالتواجد في تركيا، لا تريد إسرائيل أن تمنح تركيا هامشاً كبيراً للوساطة المحتملة".
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وأضاف أن "تل أبيب قد ترغب لاحقاً في الاستفادة من علاقات أنقرة الوثيقة مع حركة حماس، ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تطلبان في الفترة المقبلة مساعدة تركيا وليس وساطتها في إيقاف حركة حماس"، مشيراً إلى أن "اللاعب الأكثر قابلية للعب دور الوسيط بين تل أبيب وحماس هو مصر، فهي موجودة بالفعل على خط الأزمة بين الجانبين ولديها حدود برية مع غزة، ولهذا ربما تكون القاهرة الوسيط الأنسب بين الجانبين في الأوقات الحرجة عوضاً عن تركيا التي تطمح لكسب هذه المهمة".

وتابع أن "الأوراق التركية لطرح الوساطة بين تل أبيب وحماس ليست رابحة إلى الآن، خاصة أن الحرب الحالية بين الجانبين هي أزمة دولية ورغم أهمية تركيا في المنطقة، لكن الأولوية ستكون مصر فيما يتعلق بالوساطة بين طرفي النزاع".

ويتفق حسين باغجي الأكاديمي التركي وأستاذ العلاقات الدولية مع المحلل السياسي أوزوغورلو، حيث قال إن "تركيا لا تملك حتى الآن أوراقاً مهمة تخوّلها لعب دور الوسيط بين تل أبيب وحماس".

وقال إن "تركيا مرشّحة للعب دور الوسيط بين الجانبين، لكن طرفي النزاع لم يقبلا دعوة رئيسها إلى ذلك".

وأضاف أن "أردوغان يحاول أن يكون الوسيط، إلا أن ما يعيق ذلك حتى الآن هو انعدام ثقة كلا الجانبين بتركيا من حيث علاقاتها مع الطرفين على حد سواء". (العربية)
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