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عربي-دولي

الملك عبد الله الثاني يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة

Lebanon 24
10-10-2023 | 13:00
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وجه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، بإرسال مساعدات "عاجلة" إلى قطاع غزة على أن يتم إدخالها عن طريق معبر رفح بالتنسيق مع مصر.

وقال الديوان الملكي في بيان إن "الملك عبد الله الثاني وجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين".

وشمل التوجيه "تحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، إن إسرائيل حذرت مصر من إدخال إمدادات إغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وهددت بقصف الشاحنات.

والاثنين فرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "حصارا شاملا" على غزة، قائلا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود"، وفق ما نقلته قناة 13 العبرية. (الأناضول)
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