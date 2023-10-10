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دمرت مراكب الصيادين.. بوارج اسرائيلية قصفت ميناء غزة

Lebanon 24
10-10-2023 | 13:06
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قصفت بوارج إسرائيلية ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، بعشرات القذائف، مما أسفر عن تدمير مراكب الصيادين الفلسطينيين، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
 
وأفيد عن "سقوط عشرات القذائف التي أطلقتها الزوارق البحرية الإسرائيلية صوب الميناء، ما أدى إلى دمار كبير في الميناء والمراكب".
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