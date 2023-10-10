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إسرائيل تطلب من سكان بلدة على الحدود مع لبنان مغادرتها

Lebanon 24
10-10-2023 | 13:16
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أفادت "القناة 13 الإسرائيلية"، أنّ الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيليّ طلبت من سكان بلدة المطلة على الحدود مع لبنان مغادرتها.
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