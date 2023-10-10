"جنون" في إسرائيل... الطحين اختفى والرفوف فارغة إليكم ما يحصل هناك

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"الرفوف فارغة، هذا جنون، لم نجد ماءً ولا طحين، الطحين اختفى من البلاد والجميع يهرول لتخزين المؤن"، تقول روان وهي تصف مشهد في المحلات التجارية بالمدينة التي تقطن بها في وسط إسرائيل، عقب إصدار السلطات أوامر للناس للتزوّد بالغذاء والماء والدواء ما يكفيهم لمدة 72 ساعة كاملة.الرفوف الفارغة لم يتسبب بها الهلع فقط وخوف الناس من مجهول يحيط بهم، بل هو نتيجة لشلل لوجستي شبه كامل في قطاع الصناعة بسبب التعبئة العسكرية الكاملة التي فرضتها الحرب، إذ استدعى الجيش الإسرائيلي 360 ألف جندي من سلاح الاحتياط، المئات منهم يشغلون مهناً أساسية في سلسلة التوريد، في المصانع والشحن والتوزيع وإدارة قطاع الصناعة. إضافة لأن إقفال المدارس دفع العديد من الأمهات والآباء البقاء في المنازل لرعاية الأطفال الذين أصبحوا دون رعاية لأجل غير مسمى. (سكاي نيوز)