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عربي-دولي

بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر ضروري لإنهاء الصراع

Lebanon 24
10-10-2023 | 13:46
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن التصعيد العسكري والتطورات الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس أظهروا فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يعد أمرا ضروريا لإنهاء الصراع.
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وخلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور روسيا، اتهم بوتين واشنطن باحتكار محاولة الوصول إلى تسوية في المنطقة من دون أن تأخذ بعين الاعتبار إيجاد تسويات مقبولة لدى الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الروسي أن واشنطن روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة الوصول إلى حلول سياسية في المنطقة، ومارست الضغوط على الطرفين، من دون مراعاة لمصالح الشعب الفلسطيني الأساسية.

كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الاثنين بأن إنشاء دولة فلسطينية هو السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، على حد وصفه.

وكان الكرملين قال في وقت سابق إنه على اتصال مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية سعيا منه للعب دور في حل الصراع بينهما، إذ حافظت روسيا في السنوات الأخيرة على علاقات جيدة مع الطرفين في إطار سعيها لتكون لاعبا إقليميا مهما.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس روسيا في الفترة القادمة، بحسب الناطق باسم الكرملين.
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