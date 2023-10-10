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عربي-دولي

آخر مستجدات "طوفان الأقصى"... قصف إسرائيلي عنيف على غزة و"حماس" تضرب عسقلان

Lebanon 24
10-10-2023 | 14:15
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في اليوم الرابع لعمليّة "طوفان الأقصى"، قصفت إسرائيل بشكل مكثّف قطاع غزة، ما أوقع دمارا كبيرا.
 
وفي المقابل كثفت المقاومة الفلسطينية من ضرباتها الصاروخية في مناطق مختلفة من إسرائيل، وخاصة في مدينة عسقلان المجاورة للقطاع بعد إمهال سكانها بالمغادرة.
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وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعتبر اغتيال قادة "حماس" أولوية عليا في كل هجمة على قطاع غزة، وفق ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وأضاف أن "جميع عناصره في حالة إستنفار قصوى على كل الجبهات" وأنه "سيرد على أي حدث على الحدود الشمالية".

إلى ذلك، قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "هجمات "حماس" كانت بمثابة صدمة للإسرائيليين"، مضيفا أن "الإسرائيليين يعيشون أياما صعبة".

وأضاف أن "هدفا إسرائيل حاليا تحرير الرهائن وتوجيه ضربة قوية لـ"حماس" وخلق واقع جديد في غزة".

وكشفت في هذا السياق هيئة البثّ الإسرائيلية، إن "حماس" كانت تُخطط للسيطرة على قاعدة حتسريم الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "الجزيرة" أفادت عن انتشال جثت أكثر من 10 شهداء سقطوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
 
كذلك، قال مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الاتحاد يرفض فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة ضمن إجراءاتها ردا على عملية "طوفان الأقصى". 
 
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