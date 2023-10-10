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عربي-دولي
"وحشية حماس تذكرنا بداعش"... بايدن يتحدث عن إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل
Lebanon 24
10-10-2023
|
14:40
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إعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن حركة "حماس" ارتكبت "جرائم إرهابية بحق مدنيين وهجومها على إسرائيل كان شراً مطلقاً، ووحشيتها تذكرنا بما كان يرتكبه تنظيم داعش".
وبعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد بايدن على أن "سنبقى متحدين لدعم إسرائيل وسنزودها بالذخائر بالإضافة إلى تعزيز منظومة القبة الحديدية".
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وأضاف: "سنقدم المساعدات لإسرائيل لتوفير كل ما تحتاجه لمواجهة الإرهابيين"، معتبراً أن "حماس تستخدم الفلسطينيين الأبرياء كدروع بشرية".
كما أشار إلى أن ما لا يقل عن 14 أميركي قتلوا في إسرائيل، مؤكداً أن هناك أميركيين ضمن من احتجزتهم "حماس".
وفي حين شدد بايدن على استعداد بلاده لنقل أي أصول عسكرية أميركية كلما تطلب الأمر، لفت الرئيس الأميركي إلى أنه "جرى تعزيز مواقعنا في الشرق الأوسط للردع".
كما أعلن بايدن أنه سيطلب من الكونغرس اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل.
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