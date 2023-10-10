السوداني يدعو بوتين لتحرك بمجلس الأمن يوقف اعتداءات إسرائيل على غزة

ذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن "رئيسها محمد شياع السوداني التقى صباح اليوم رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في إطار زيارته الرسمية إلى موسكو".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

وأكد السوداني على "موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة، ودعا روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن "اللقاء الموسع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق، الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة وإستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده". (روسيا اليوم)