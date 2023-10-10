وزير الدفاع الإسرائيلي: غزة لن تعود أبدا كما كانت وسننتقل لمرحلة "الهجوم الشامل"

Advertisement

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن جيش بلاده سينتقل لمرحلة "الهجوم الشامل على قطاع غزة".وقال غالانت قوله إن قطاع غزة "لن يعود أبدا كما كان"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار غالانت لقواته على الحدود مع قطاع غزة: "لقد أطلقت العنان، وحررت كل القيود. لقد استعدنا السيطرة على المنطقة. نحن نتجه نحو الهجوم الكامل".وأضاف موجها حديثه للجنود: "سيكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا. "حماس" أرادت التغيير في غزة، وسوف تتغير 180 درجة عما أرادت".ومضى يقول: "سوف تندم "حماس" على هذه اللحظة. غزة لن تعود أبدا كما كانت".