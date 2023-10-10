ممثل "حماس" في لبنان: المقاومة الفلسطينية لن تستسلم ومستمرة بمعركتها



قال ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لـ"لبنان24" إن "موقف الولايات المتحدة بشأن حرب غزة منحازٌ لإسرائيل"، معتبراً أن "واشنطن تغطي المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".



وتمنى عبد الهادي أن تتخذ جامعة الدول العربية قراراتٍ ملموسة ضد العدو الإسرائيلي وتساند الشعب الفلسطيني في معركته المحقة، وقال: "المقاومة الفلسطينية لن تستلم ومستمرة بمعركتها التي أسدت صفعة تاريخية للعدو لن ينساها العالم بأسره ومحور المقاومة مستعد للمواجهة المفتوحة وجميع الجبهات على تنسيق في ما بينها".

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