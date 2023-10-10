ضابطان إسرائيليّان قُتلا عند الحدود مع لبنان... هذه هويّتهما (صورة)

سمح الجيش الإسرائيلي بنشر هوية وصور ضابطينن قُتلا "في اشتباكات مع مسلحين من لبنان يوم أمس الاثنين".



وقال الجيش الإسرائيلي إن "اللواء جواد عمار 23 سنة من بلدة حرفيش، والرائد ميل من تل أبيب قُتلا يوم الاثنين في اشتباك مع مسلحين من لبنان دخلوا الحدود الشمالية". (روسيا اليوم)

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