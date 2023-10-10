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عربي-دولي

ضابطان إسرائيليّان قُتلا عند الحدود مع لبنان... هذه هويّتهما (صورة)

Lebanon 24
10-10-2023 | 16:00
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سمح الجيش الإسرائيلي بنشر هوية وصور ضابطينن قُتلا "في اشتباكات مع مسلحين من لبنان يوم أمس الاثنين".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "اللواء جواد عمار 23 سنة من بلدة حرفيش، والرائد ميل من تل أبيب قُتلا يوم الاثنين في اشتباك مع مسلحين من لبنان دخلوا الحدود الشمالية". (روسيا اليوم)
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الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر هوية ضابطين قتلا في اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان (صورة)
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