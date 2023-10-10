لمساعدة إسرائيل... واشنطن قد ترسل حاملة طائرات ثانية

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أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس نشر حاملة طائرات ثانية بالقرب من إسرائيل، بحسب ما نقلته صحيفة ستريت جورنال.وأشار المسؤولون وفق الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قد تنشر حاملة طائرات ثانية وهي "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" بالقرب من اسرائيل.وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أمرت في وقت سابق، مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد فورد"، بالإبحار إلى شرق البحر المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.ويرافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات.وكانت حاملة الطائرات ومقرها نورفولك بولاية فيرجينيا موجودة بالفعل في البحر المتوسط، وأجرت الأسبوع الماضي مناورات بحرية مع إيطاليا في البحر الأيوني.وهي حاملة الطائرات الأحدث والأكثر تقدما في الولايات المتحدة وهذا هو أول انتشار كامل لها.من جانبه، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي لويد أوستن بعدة خطوات لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة لتعزيز جهود الردع الإقليمية.وأضاف: "اتخذنا خطوات لتعزيز أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز F-35 وF-15 وF-16 وA-10 في المنطقة".وتابع: "ستقوم حكومة الولايات المتحدة بسرعة بتزويد قوات الدفاع الإسرائيلية بمعدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر، وستبدأ الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية بالتحرك اليوم وستصل خلال الأيام المقبلة".