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عربي-دولي

رسالة لإيران و"حزب الله".. هذا هو سبب إرسال واشنطن حاملة الطائرات الى المنطقة

Lebanon 24
10-10-2023 | 16:19
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أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باتريك رايدر، أن إرسال حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد آر. فورد" إلى المنطقة هو رسالة لإيران و"حزب الله" بأن عليهم ألا يفكروا في التدخل.
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وأوضح رايدر في تصريح لقناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن الغرض من إرسال حاملة الطائرات (جيرالد آر فورد) هو في المقام الأول إظهار الدعم لإسرائيل، ولكن أيضا إرسال رسالة ردع إلى إيران وحزب الله مفادها: "لا تصعّدوا الوضع".

وأضاف المسؤول الأميركي أن حاملة الطائرات تتمتع بقدرات استخبارية ومراقبة، فضلا عن القدرة على الرد، "ما سيسمح لنا بالرد في أي موقف".

ومضى قائلا، سنترك طائرات إف-35 في المنطقة ونضيف مقاتلات من طراز إف-15 وإف-16 لمنحنا مجموعة متنوعة من الخيارات.
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