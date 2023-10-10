يُزور وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يوم الخميس المقبل، إسرائيل، لإبداء التضامن معها.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إنّ "الزيارة ستكون رسالة تضامن ودعم". (الحرة)

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