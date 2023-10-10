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بلينكن في تل أبيب الخميس لـ"التضامن" مع إسرائيل

Lebanon 24
10-10-2023 | 16:23
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يُزور وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يوم الخميس المقبل، إسرائيل، لإبداء التضامن معها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إنّ "الزيارة ستكون رسالة تضامن ودعم". (الحرة)
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