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عربي-دولي

سوليفان: لا نملك تأكيدا على صلة إيران بالهجمات الأخيرة على إسرائيل

Lebanon 24
10-10-2023 | 16:36
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أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن 20 أميركيا أو أكثر فقدوا بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع والذي خلف مئات القتلى.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض ، إنه من غير المعروف عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين والمحتجزين رهائن.
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وأضاف "نعتقد أن هناك 20 أميركيا أو أكثر مفقودون في هذه المرحلة، لكنني أريد أن أؤكد وأشدد على أن هذا لا يعني بالضرورة أن هناك 20 رهينة أميركية. هذا فقط هو عدد المفقودين حاليا".

وأضح مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة تتحدث مع مسؤولين إسرائيليين وغيرهم بشأن فكرة ممر آمن للمدنيين في غزة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية. لافتا "نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".

وقال: "لا نملك تأكيدا على صلة إيران بالهجمات الأخيرة على إسرائيل لكننا ندقق في المعلومات الاستخباراتية".
 
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