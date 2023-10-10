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إقتصاد

الأسهم الأوروبية تُسجّل أفضل أداء يومي منذ نحو عام

Lebanon 24
10-10-2023 | 16:46
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شهدت الأسهم الأوروبية صعودا قويا، إذ ساهمت تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في رفع المعنويات بعد أن دفع الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين صوب أصول آمنة.
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وقفز المؤشر ستوكس 600 اثنين بالمئة، وهي أكبر زيادة مئوية له خلال يوم واحد منذ ما يقرب من عام

وكان المؤشر قد انخفض أمس 0.3 بالمئة بعد أن أدت الاشتباكات العسكرية بين "حماس" وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار النفط وسعي المستثمرين للبحث عن الأمان في السندات والذهب.

وارتفعت سندات منطقة اليورو الأطول أجلا وسندات الخزانة الأميركية وسط رسائل حذرة من مسؤولي المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي.

وقفز سهم "إيه.إيه.كيه" 7.7 بالمئة ليصبح من بين أكبر الرابحين على المؤشر القياسي بعد أن أعلنت شركة تصنيع الأغذية السويدية زيادة في أرباحها للربع الثالث.

وهوى سهم "يورو آبي" 59 بالمئة بعد أن خفضت شركة الأدوية الفرنسية توقعاتها لسعر السهم هذا العام وعلقت أهدافها متوسطة المدى. (سكاي نيوز)

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