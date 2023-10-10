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وصول أول طائرة أميركية تحمل ذخائر إلى إسرائيل

Lebanon 24
10-10-2023 | 17:18
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أعلنت القيادة الأميركية الوسطى عن وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأشار قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا إلى أن "وصول هذه القوات ذات القدرات العالية إلى المنطقة يعد إشارة قوية للردع، إذا فكر أي طرف معادٍ لإسرائيل في محاولة الاستفادة من هذا الوضع".
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن وصول أول طائرة أميركية تحمل ذخائر إلى إسرائيل.
وأكد الجيش في بيان: "هبطت ليلا طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نباطيم. تم تصميم الذخيرة للسماح بضربات كبيرة والتحضير لسيناريوهات إضافية. نحن ممتنون للدعم والمساعدة الأميركية لجيش الدفاع الإسرائيلي بشكل خاص، ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة. يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين الجيوش أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء أساسي من ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".
ويرافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحّار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات.
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