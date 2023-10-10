الكرملين: الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين أكثر من مثير للقلق

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أكد الكرملين إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "أكثر من مثير للقلق" وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة.وقال دميتري بيسكوف رداً على أسئلة صحفية من تلفزيون روسي: "الوضع أكثر من مقلق. وقد يكون خطيرا بتفاقمه وامتداده خارج المنطقة الحالية للصراع العربي الإسرائيلي".ونُقل عن بيسكوف قوله إن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية لكن يتعين ألا يكونوا "متهورين".