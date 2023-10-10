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عربي-دولي
الكرملين: الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين أكثر من مثير للقلق
Lebanon 24
10-10-2023
|
18:26
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أكد الكرملين إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "أكثر من مثير للقلق" وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة.
وقال دميتري بيسكوف رداً على أسئلة صحفية من تلفزيون روسي: "الوضع أكثر من مقلق. وقد يكون خطيرا بتفاقمه وامتداده خارج المنطقة الحالية للصراع العربي الإسرائيلي".
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ونُقل عن بيسكوف قوله إن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية لكن يتعين ألا يكونوا "متهورين".
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