حصيلة جديدة للقتلى الإسرائيليين في هجوم حماس المباغت

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "أعداد القتلى من جراء هجوم حركة "حماس" ارتفع إلى نحو 1200.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن "هناك أكثر من 2800 جريحاً وأن هناك 50 رهينة أو مفقوداً".

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