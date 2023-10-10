Advertisement

عربي-دولي

حصيلة جديدة للقتلى الإسرائيليين في هجوم حماس المباغت

Lebanon 24
10-10-2023 | 19:20
A-
A+
Doc-P-1116166-638325878995232681.jpg
Doc-P-1116166-638325878995232681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "أعداد القتلى من جراء هجوم حركة "حماس" ارتفع إلى نحو 1200.
وكشف الجيش الإسرائيلي أن "هناك أكثر من 2800 جريحاً وأن هناك 50 رهينة أو مفقوداً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن مصادر إعلامية اسرائيلية: إشتباك قرب عسقلان وأنباء عن وصول عناصر من "حماس" إلى المنطقة بطائرات شراعية
lebanon 24
11/10/2023 02:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على "1500 جثة" لمقاتلي حماس.. وهذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
lebanon 24
11/10/2023 02:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: ردنا على حماس سيغير شكل الشرق الأوسط
lebanon 24
11/10/2023 02:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الضوء الأخضر أعطي من بيروت.. هكذا خططت ايران لهجوم حماس المُفاجئ على اسرائيل
lebanon 24
11/10/2023 02:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24

اسرائيل

حماس

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:55 | 2023-10-10
18:26 | 2023-10-10
17:18 | 2023-10-10
16:46 | 2023-10-10
16:36 | 2023-10-10
16:34 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24