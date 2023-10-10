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بلينكن يتوجه إلى إسرائيل في "زيارة دعم وتضامن"

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:06
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه اليوم الأربعاء إلى إسرائيل للقاء كبار قادتها، في زيارة تضامن عقب هجوم غير مسبوق لحركة (حماس).

وأفاد ميلر في مؤتمر صحفي "ستكون رسالة تضامن ودعم"، مضيفا: "بالطبع يريد أن يسمع من زعماء إسرائيل، يسمع منهم مباشرة عن الوضع الذي يواجهونه، حول ما يحتاجون إليه وكيف يمكننا دعمهم على أفضل وجه".
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وأضاف ميلر إن بلينكن سيصل إلى إسرائيل يوم الخميس، وسيتوجه بعد ذلك إلى الأردن للقاء كبار المسؤولين هناك. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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