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عربي-دولي
نحو 1200 قتيل.. حصيلة إسرائيلية جديدة لقتلى عملية "طوفان الأقصى"
Lebanon 24
10-10-2023
|
23:09
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، ارتفاع أعداد القتلى من جراء هجوم حركة "حماس" إلى نحو 1200.
وكشف الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه الرسمي في "إكس"، أن هناك أكثر من 2800 جريحا.
وفيما يتعلق بالرهائن، فقد أوضح المنشور أن عددهم 50 رهينة أو مفقود.
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كما أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب 2294 هدفا لحركة "حماس"، ورصد إطلاق 4500 صاروخ من قطاع غزة.
وبالنسبة للعمليات العسكرية مساء أمس، قال الجيش الاسرائيلي: "هاجمت العشرات من الطائرات المقاتلة أكثر من 70 هدفا في غزة".
وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "سيواصل العمل بقوة ضد البنية التحتية للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة التي تهدف إلى الإرهاب ضد دولة إسرائيل".
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي وصل لـ900 بينهم 260 طفلا و230 امرأة فضلا عن 4600 جريح.(سكاي نيوز)
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