زلزال قوي يضرب شمال غرب أفغانستان.. هذه قوّته

قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية "جي إف زد"، إن زلزالاً قوته 6.3 على مقياس ريختر هز شمال غرب أفغانستان، الأربعاء.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. (الشرق)

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