غارات إسرائيلية تستهدف ليلا عدة مواقع في غزة.. واستشهاد 31 فلسطينيا (فيديو)

استشهد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منازل في خان يونس والنصيرات ودير البلح وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن زوارق الجيش الإسرائيلي قصفت بعشرات القذائف شاطئ بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة.

🚨| مرعب ..



سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بغارات جوية على خان يونس، جنوب غزة ..



- صوت القصف والطائرة 💔



pic.twitter.com/klaN0Qxxjw — TRAVIS | تراڤس (@irode0) October 10, 2023 Advertisement

وأكدت الوكالة قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية البنك الوطني الإسلامي على طريق صلاح الدين بين النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن تدميره بالكامل.



وأشارت الوكالة إلى أن القصف الإسرائيلي طال عمارة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى منزل يعود لعائلة عرام في حي الأمل غرب خان يونس، وآخر يعود لعائلة النقيب في مخيم النصيرات، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.



وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي وصل لـ900 بينهم 260 طفلا و230 امرأة فضلا عن 4600 جريح.



من جانبها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد القتلى من جراء هجوم حركة "حماس" إلى نحو 1200.(سكاي نيوز)



