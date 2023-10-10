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إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. استشهاد شقيقه وفيديو للمنزل المستهدف

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:34
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، ان شقيق محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهد اليوم الأربعاء.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن شقيق الضيف استشهد و3 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزل كانوا متواجدين فيه بخان يونس.
 
وتبادل رواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها للمنزل الذي كان شقيق الضيف متواجدا فيه.
 
 
 
 
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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان قصفه لأكثر من 70 هدفا في غزة ليل الثلاثاء ـ الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 31 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على منازل في خان يونس والنصيرات ودير البلح وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي وصل لـ900 بينهم 260 طفلا و230 امرأة فضلا عن 4600 جريح.(سكاي نيوز)




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