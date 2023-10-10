إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. استشهاد شقيقه وفيديو للمنزل المستهدف

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، ان شقيق محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهد اليوم الأربعاء.



وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن شقيق الضيف استشهد و3 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزل كانوا متواجدين فيه بخان يونس.

وتبادل رواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها للمنزل الذي كان شقيق الضيف متواجدا فيه.