غزة تحت القصف لليوم الخامس.. خسائر بشرية فادحة وتحرك دولي للتخفيف من حدة المواجهات





وقال سلاح الجو الإسرائيلي إن العشرات من طائراته قصفت أكثر من 70 هدفا لحماس في مناطق حي الدرج والتفاح بقطاع غزة.

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واعتبر سلاح الجو الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) تلك المنطقة المستهدفة "مأوى" لحماس، قائلا إن الكثير من الأنشطة المعادية لإسرائيل تنفذ من تلك المنطقة.



كما كشفت وكالة انباء العالم العربي اليوم الأربعاء أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف كثيفة على شارع الرشيد المقابل لميناء غزة والشريط الساحلي غرب المدينة.



وأبلغ شهود عيان بتلقي الفنادق المحاذية للشريط الساحلي غرب مدينة غزة إنذارات بإخلائها.



استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا ليل الثلاثاء

وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الأربعاء استشهاد 31 مواطنا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية ليل الثلاثاء على منازل في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.



وأوضحت الوكالة أن الغارات استهدفت منازل في خان يونس والنصيرات ودير البلح وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.



ونقلت عن مراسلها أن قتلى ومصابين سقطوا إثر قصف منازلهم في منطقة النجار شمال خان يونس، بينما استهدف الطيران الإسرائيلي بعدة صواريخ منزلا في النصيرات ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين، في حين استشهد 15 فلسطينيا إثر قصف منازل في دير البلح.



وقالت إن عدد الشهداء الذي سقطوا جراء قصف منزل في تل الزعتر شمال قطاع غزة ارتفع إلى ثمانية وما زال هناك مفقودون تحت الأنقاض. واصل الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من الأربعاء قصف قطاع غزة بالطائرات والزوراق الحربية. وقال الجيش إنه يستهدف حركة حماس. وبالتزامن وصلت أول طائرة أميركية محملة بالذخيرة إلى إسرائيل.وقال سلاح الجو الإسرائيلي إن العشرات من طائراته قصفت أكثر من 70 هدفا لحماس في مناطق حي الدرج والتفاح بقطاع غزة.واعتبر سلاح الجو الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) تلك المنطقة المستهدفة "مأوى" لحماس، قائلا إن الكثير من الأنشطة المعادية لإسرائيل تنفذ من تلك المنطقة.كما كشفت وكالة انباء العالم العربي اليوم الأربعاء أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف كثيفة على شارع الرشيد المقابل لميناء غزة والشريط الساحلي غرب المدينة.وأبلغ شهود عيان بتلقي الفنادق المحاذية للشريط الساحلي غرب مدينة غزة إنذارات بإخلائها.وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الأربعاء استشهاد 31 مواطنا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية ليل الثلاثاء على منازل في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.وأوضحت الوكالة أن الغارات استهدفت منازل في خان يونس والنصيرات ودير البلح وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.ونقلت عن مراسلها أن قتلى ومصابين سقطوا إثر قصف منازلهم في منطقة النجار شمال خان يونس، بينما استهدف الطيران الإسرائيلي بعدة صواريخ منزلا في النصيرات ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين، في حين استشهد 15 فلسطينيا إثر قصف منازل في دير البلح.وقالت إن عدد الشهداء الذي سقطوا جراء قصف منزل في تل الزعتر شمال قطاع غزة ارتفع إلى ثمانية وما زال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن استشهاد شقيق محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، و3 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزل كانوا متواجدين فيه بخان يونس.

وصول الدعم الأميركي

وأفاد البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي جو بايدن شرح في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل الدعم الأميركي إلى وصل بالفعل إلى إسرائيل، والذي سيصل تباعا في أوقات لاحقة.



وذكر البيت الأبيض أن بايدن أوضح لنتنياهو أن الدعم الأميركي، إلى جانب إرسال أكبر حاملة طائرات في العالم إلى شرق المتوسط، يشمل ذخيرة وصواريخ للقبة الحديدية وغيرها من المعدات الدفاعية.



وأعلن البنتاغون اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التزام واشنطن بتسريع وصول قدرات الدفاع الجوي والذخائر التي طلبتها إسرائيل.



وذكرت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أن أوستن أجرى الاتصال بغالانت "لتجديد الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل" في أعقاب هجوم حركة حماس الفسلطينية "ولمعرفة أحدث تطورات العمليات الإسرائيلية لاستعادة الأمن".



كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن الطائرة الأولى التي تحمل ذخيرة أميركية متطورة هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية الليلة.



وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إن هذه الذخيرة تمكن الجيش من "توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



كما وصلت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" إلى مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية.



1200 قتيل إسرائيلي

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء إلى ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم حركة حماس إلى 1200 قتيل.



وكان الجيش الإسرائيلي ذكر قبل قليل أن أكثر من ألف إسرائيلي قتلوا منذ بدء هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم السبت الماضي؛ لكنه لم يحدد العدد الدقيق.



وأظهر إحصاء نشره الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أيضا أن أكثر من 4500 صاروخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل منذ السبت، بينما جرى قصف 2294 هدفا لحماس منذ بدء العملية ضد الحركة.



وذكر أيضا أن أكثر من 2800 إسرائيلي أصيبوا وأن عدد من تأكد أنهم "رهائن أو مختطفون" 50 شخصا.



هذا ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله، الثلاثاء، إن الجيش سينتقل إلى "الهجوم الشامل" على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع "لن يعود أبدا كما كان".



وقال غالانت لقواته على الحدود مع قطاع غزة "لقد أطلقت العنان، وحررت كل القيود. لقد استعدنا السيطرة على المنطقة. نحن نتجه نحو الهجوم الكامل".



وأضاف موجها حديثه للجنود "سيكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا.. حماس أرادت التغيير في غزة، وسوف تتغير 180 درجة عما أرادت".



ومضى يقول "سوف تندم حماس على هذه اللحظة. غزة لن تعود أبدا كما كانت".



هذا وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، أن حصيلة القتلى من جراء عملية حركة حماس في نهاية الأسبوع ارتفعت الآن لأكثر من ألف قتيل.