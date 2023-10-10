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عربي-دولي

اتصال جديد بين بايدن ونتنياهو... وتعزيز الدعم الأميركي لإسرائيل بالعتاد

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:47
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للمرة الثالثة خلال أيام، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة إدانة كل الدول "الفظائع التي ترتكبها حماس"، شارحا مسار الدعم الأميركي لإسرائيل.
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، تحدثا "بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي بالولايات المتحدة) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم تحديث حول الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل.
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ووفق البيان، فقد أوضح بايدن أنه تلقى إحاطة من فريق الأمن القومي، بشأن تطورات الوضع في إسرائيل، وشرح بالتفصيل الدعم الأميركي الذي وصل أو الذي سيكون في طريقه قريبا ليشمل الذخيرة وصواريخ القبة الحديدية الاعتراضية وأكبر حاملة طائرات في العالم وغيرها من المعدات الدفاعية.
وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة قيام جميع الدول "بإدانة الفظائع الوحشية التي ترتكبها حماس بشكل لا لبس فيه، والتي تشبه الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش منذ سنوات عدة"، وفق تعبيره.
بدوره، قدم نتنياهو تحديثا لبايدن بشأن الوضع في إسرائيل، و"روح الشعب الإسرائيلي وهم يتحدون لحماية بلدهم وشعبهم ضد حماس وجميع التهديدات الأخرى"، وفق بيان البيت الأبيض.
واتفق بايدن ونتياهو على التحدث مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة. (RT)
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