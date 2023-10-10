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"المنطقة تتعرض لإبادة"... الطيران الإسرائيلي يدمر حي الكرامة بغزة بسيل من الغارات (فيديو)

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:52
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قال موقع "عرب 48" إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في حي الكرامة شمال غرب غزة، ما حال دون قدرة مركبات الإسعاف والدفاع المدني على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق.


وقالت وزارة الداخلية في غزة مساء الثلاثاء إن الطائرات الجيش الإسرائيلية ومدفعيته دمروا حي الكرامة شمال غرب غزة بسيل من الغارات المتواصلة.
 
وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان مقتضب، أن "القصف الإسرائيلي خلف عددا من الشهداء والجرحى".
 
وأضاف إياد البزم أن "طائرات الاحتلال ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة".
 
وأشار البزم إلى تعذر وصول مركبات الدفاع المدني والإسعاف إلى منطقة القصف الإسرائيلي بفعل كثافة الغارات الإسرائيلية وتدمير الطرق المؤدية للمنطقة.


ويتعرض قطاع غزة المحاصَر إلى عدوان إسرائيلي متواصل أسفر حتى الآن عن مقتل 900 شخص، وإصابة 4 آلاف و250 آخرين.
 
 
المنطقة تتعرض لإبادة
 
وقال شهود عيان من مكان القصف إن "المنطقة تتعرض لإبادة بعشرات الغارات الإسرائيلية التي شكلت حزاما ناريا واسعا، وطالت المنشآت السكنية والطرق".
 
وأفاد محمد الداية أحد سكان المنطقة في تصريح لوكالة "الأناضول" بأن "القصف الذي تشهده المنطقة شديد جدا"، مضيفا "حرقونا حرقا".
 
 
وناشد الداية الجهات المعنية بـ"العمل من أجل محاولة إدخال مركبات الإسعاف لإخلاء المصابين والقتلى، وإنقاذ المدنيين من النساء والأطفال". (RT)
 
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