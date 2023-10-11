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الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل ومصر توفير ممر آمن لمدنيي غزة

Lebanon 24
11-10-2023 | 00:04
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بشأن توفير ممر آمن للمدنيين في غزة، بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في أعقاب هجوم حماس مطلع الأسبوع.
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وأضاف سوليفان للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نركزعلى هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".

وأضاف: "تفاصيلها محل نقاش بين الوكالات التنفيذية، ولا أريد أن أعلن الكثير بشأنها علنا في الوقت الراهن".



وشنت إسرائيل ضربات جوية على الفلسطينيين في غزة بعد هجوم حركة حماس عليها يوم السبت مما أودى بحياة المئات.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألفا من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى.

وردا على سؤال عن الضحايا المدنيين في غزة خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء، قال سوليفان عن الولايات المتحدة وإسرائيل: "نحن لا نستهدف المدنيين عمدا".

وأضاف: "نعمل على التأكد من أن عملياتنا العسكرية تجري بما يتفق مع سيادة القانون وقوانين الحرب". (سكاي نيوز)
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