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عربي-دولي

زيلينسكي يتهم روسيا بتوفير دعم لعمليات "حماس"

Lebanon 24
11-10-2023 | 00:10
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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن الغزو الروسي لبلاده، متّهماً موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.
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وقال في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية "نحن واثقون من أنّ روسيا توفّر دعماً، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس".

وأشار الى أنّ أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها "معلومات" في هذا الشأن، مضيفاً أن "الأزمة الراهنة تظهر أنّ روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كلّ أنحاء العالم".

وأبدى الرئيس الأوكراني خشيته "من أن يتمّ حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، وستكون لذلك تداعيات".

وأضاف: "لا أريد أن أجري مقارنة. في بلدنا هناك حرب مروعة تجري. في إسرائيل، فقد العديد من الأشخاص أقاربهم. هاتان المأساتان مختلفتان لكنهما هائلتان".

وردّاً على سؤال بشأن الشكوك حول استمرار الدعم العسكري الأميركي في ظل الخلافات الداخلية في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن "يتواصل" الدعم الكبير الذي تقدّمه أميركا.

وشدّد على أنّ "مصير أوكرانيا يرتبط بوحدة بقية دول العالم. الوحدة العالمية ترتبط بشكل كبير بوحدة الولايات المتّحدة".

وأكد زيلينسكي أن قواته تواصل التقدم في الهجوم المضادّ الذي بدأته في حزيران على رغم البطء في ذلك. (وكالات)


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