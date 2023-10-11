فيديو مؤثر ينتشر.. مُسعف فلسطيني يبكي بحرقة

انتشر فيديو مؤثر بر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة بسبب تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين الذين يقوم بنقلهم.



ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، سائق سيارة الإسعاف وهو يبكي، في حين يسأله أحد الأشخاص إن كانت السيارة تتسع لجثة إضافية.

Hurt Palestinian ambulance driver starts 😭 after transferring dozens of people killed during Israeli bombing on Gaza! #غزه_الان #PalestineUnderAttack #Gaza #Gaza_under_attack pic.twitter.com/YwlGspQ7kx — Haniya Fatiha ꧂ (@Haniya_Fatiha) October 10, 2023 Advertisement

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد القتلى من جراء هجوم حركة "حماس" إلى نحو 1200.



في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي وصل لـ900 بينهم 260 طفلا و230 امرأة فضلا عن 4600 جريح.(سكاي نيوز)





