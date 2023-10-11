Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الروسية: اعتراض مسيرتين جويتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك

Lebanon 24
11-10-2023 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1116238-638326094737892205.jpg
Doc-P-1116238-638326094737892205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف حاول مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية بطائرتين بدون طيار، وتمكن الدفاع الجوي الروسي من اعتراض هاتين المسيرتين فوق مقاطعة بريانسك.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولتين من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. وتمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
Advertisement
 
من جانبه، قال محافظ مقاطعة بريانسك بوغوماز، إنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في السماء فوق منطقة سوراجسكي بمقاطعة بريانسك.

وشدد المحافظ، على أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.

وأضاف: "تعمل في مكان وقوع الحادث كل الهيئات ذات العلاقة. شكرا لوحدات الدفاع الجوي في الجيش الروسي". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:43 | 2023-10-11
03:40 | 2023-10-11
03:30 | 2023-10-11
03:23 | 2023-10-11
03:20 | 2023-10-11
03:17 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24