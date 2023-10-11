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عربي-دولي

بالأرقام... الأمم المتحدة تكشف عدد النازحين من غزة

Lebanon 24
11-10-2023 | 02:01
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تسببت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل بنزوح أكثر من 260,000 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على القطاع، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.
وأوقعت الاشتباكات العنيفة وعمليات القصف آلاف القتلى في الجانبين منذ أن شنت حركة حماس عملية مباغتة، السبت، ردت عليها إسرائيل بحملة قصف.
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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تحديث لبياناته، الثلاثاء، "يُعتقد أن أكثر من 263,934 شخصا في غزة فروا من منازلهم"، مضيفا أن "هذا العدد مرشح للارتفاع".
وكان قد نزح قرابة 3000 شخص "خلال عمليات تصعيد سابقة" قبل السبت.
وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والمصابين لأكثر من 2700، بحسب وكالة "رويترز". (الحرة)
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