كانت أوّل زيارة لها لفلسطين.. ذهبت لتعزية شقيقتها فقتلتها غارة و7 أفراد من عائلتها





لكن هويدا لم تكن تدري ما هو مكتوب لها، حيث قتلت في قصف إسرائيلي على منزل عائلة أبو العمرين بحي خان يونس في غزة، قبل يوم واحد من عودتها المقررة.

Advertisement

هويدا وأختها حياة قتلا في القصف الإسرائيلي رفقة كل من كان في المنزل، وهم 6 أفراد آخرين من عائلة أبو العمرين الفلسطينية. قبل نحو أسبوعين، سافرت هويدا خليل، المصرية التي تعمل موظفة بإدارة عين شمس التعليمية، إلى غزة، من أجل تقديم واجب العزاء في وفاة زوج شقيقتها حياة.لكن هويدا لم تكن تدري ما هو مكتوب لها، حيث قتلت في قصف إسرائيلي على منزل عائلة أبو العمرين بحي خان يونس في غزة، قبل يوم واحد من عودتها المقررة.هويدا وأختها حياة قتلا في القصف الإسرائيلي رفقة كل من كان في المنزل، وهم 6 أفراد آخرين من عائلة أبو العمرين الفلسطينية.

وقالت آلاء يونس أبو العمرين ابنة حياة خليل، إن "خالتها هويدا كانت في أول زيارة لها لقطاع غزة لرؤية شقيقتها وأولادها، وكان مقررا أن تعود إلى مصر صباح الثلاثاء، لكنها توفيت في القصف الغاشم".



وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلهم من دون سابق إنذار، ما أسفر عن وفاة والدتها حياة وخالتها وشقيقتها وشقيقها وزوجته و3 أطفال من أبناء شقيقها.



وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية قصفت منزلهم في تمام الساعة الثالثة فجر الإثنين، مما أدى إلى تهدم المنزل ووفاة 8 من أفراد عائلتها، وخالتها التي جاءت من مصر لأول مرة لزيارتهم". (سكاي نيوز عربية)