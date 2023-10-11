الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لاستهداف مواقع عسكرية لحماس في غزة

نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، صورا قال إنها لاستهداف مواقع تابعة لحماس في غزة.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أجهزة طورتها حماس لتعقب الطائرات، فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو دمر "منظومة متقدمة" طورتها حماس لرصد القطع الجوية فوق غزة.

هذا ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم عن الجيش الإسرائيلي القول إنه ضرب أهدافا بحرية لحركة حماس في غزة، وقتل عنصرا من الحركة كان يحاول التسلل عبر البحر.

وقال الجيش الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، إن "مرفأي خان يونس وغزة كان يستخدمان من قبل حماس لشن هجمات على الساحل الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن المرفأين ضربا بالمدفعية من قوارب إسرائيلية وطائرات هليكوبتر حربية ومدافع أرضية.

الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لاستهداف مواقع قال إنها لحماس في #غزة #العربية pic.twitter.com/ZQhg0MPlaf — العربية (@AlArabiya) October 11, 2023 Advertisement



وأضاف "القوات البحرية الإسرائيلية قتلت غطاسا من حماس حاول التسلل إلى إسرائيل من سواحل غزة في وقت سابق اليوم". وأضاف "القوات البحرية الإسرائيلية قتلت غطاسا من حماس حاول التسلل إلى إسرائيل من سواحل غزة في وقت سابق اليوم".

كما نقل الإعلام الإسرائيلي عن الجيش القول إن من بين الأهداف التي تم تدميرها في غزة جهاز متطور لتعقب الطائرات تابعة لحماس.

كما أعلن الجيش إرسال تعزيزات لكافة التجمعات الإسرائيلية في ظل وجود أعمال قتالية على عدة جبهات.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن متحدث باسم الجيش قوله إن الجيش الإسرائيلي أحصى 1000 جثة لعناصر مسلحة شاركت في الهجوم المباغت على بلدات ومدن إسرائيلية محاذية لقطاع غزة يوم السبت.



وقال المتحدث إن خطة حماس كانت بسط السيطرة الكاملة وليس مجرد القيام بهجوم.

وأصدر الناطق باسم الجيش دانيال هاغري بيانا قال فيه إن حركة حماس أطلقت منذ بداية الهجوم 5000 صاروخ باتجاه إسرائيل.

وأشار إلى أن الحرب تأخذ منحى تصاعديا، وأضاف "لسنا على وشك التوقف، بل على العكس.. نعمل على زيادة الهجمات والإجراءات".

وأضاف أن إسرائيل لديها عشرات المعتقلين ممن شاركوا في هجوم السبت. (العربية)