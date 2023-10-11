وسط معركتها.. هذا ما أرسلته حماس إلى الدول العربية

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أرسلت "حركة حماس" كتاباً إلى جامعة الدول العربية تطلبُ منها إتخاذ قرار واضحٍ يرفضُ المجازر الإسرائيلية والحصار بحقّ سكان قطاع غزة.وبحسب المعلومات، فإنّ "حماس" أرسلت خطابات مفصلة إلى كل دولة عربية على حدى تدعوها إلى الضغط باتجاه إتخاذ خطواتٍ ملموسة خلال إجتماع الجامعة العربية والضغط على إسرائيل بشكلٍ فعلي وعملي لوقف عدوانها الوحشي على غزّة.