بلينكن يزور إسرائيل والأردن بين 11 الحالي و13 منه

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية امس أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الاول الحالي، حيث سيجتمع مع كبار المسؤولين.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان اوردته "روسيا اليوم": "إن بلينكن سيعرب عن تعازيه لضحايا الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل ويدين تلك الهجمات بأشد العبارات، كما سيؤكد مجددا تضامن الولايات المتحدة مع حكومة وشعب إسرائيل، وسيناقش أيضا التدابير الرامية إلى تعزيز أمن إسرائيل والتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

Advertisement



ومن جانبه، كتب بلينكن عبر منصة "أكس" مساء امس: "تحدثت مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم لنؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تظل ثابتة في دعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".



أضاف: "غدا سأغادر إلى إسرائيل للتحاور مباشرة مع شركائنا الإسرائيليين بشأن الوضع على الأرض ومناقشة السبل التي يمكننا من خلالها مواصلة دعمهم في الحرب ضد هذه الهجمات الإرهابية".