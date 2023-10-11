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عربي-دولي
الصليب الأحمر يدق ناقوس الخطر: الوضع "كارثي" ويتجه إلى "الانهيار الكامل" في غزة
Lebanon 24
11-10-2023
|
02:58
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أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أن الوضع كارثي بشكل كبير، ويتجه إلى الانهيار الكامل، بعد الغارات الإسرائيلية المكثفة منذ يوم السبت الماضي.
وقال مهنا في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، الأربعاء، إن اللجنة طالبت "بتوفير ممرات إنسانية إلى قطاع غزة".
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وأضاف: "طلبنا الوصول إلى كافة الذين فقدوا حريتهم لدى الجانبين".
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