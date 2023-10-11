منذ 1948 حتى الآن.. إليكم حجم الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل

ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة أرسلت دعما عسكريا جويا وبحريا إلى إسرائيل، لمساندتها في حربها الجارية ضد حركة حماس، بحجم ينبئ بحرب طويلة.



وتعد إسرائيل أكثر الدول التي تتلقى دعما عسكريا أميركيا يزيد في أوقات الأزمات.

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وأعلنت القيادة الأميركية الوسطى، فجر الأربعاء، وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل، يرافقها حوالي 5 آلاف بحّار، وطائرات حربية وطرادات ومدمرات.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، وصول أول طائرة أميركية تحمل ذخائر إلى إسرائيل، وقال في بيان: "هبطت ليلا طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نباطيم. تم تصميم الذخيرة للسماح بضربات كبيرة والتحضير لسيناريوهات إضافية".

وأضاف: "نحن ممتنون للدعم والمساعدة الأميركية للجيش الإسرائيلي بشكل خاص ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة".

وتابع: "يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين الجيوش أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء أساسي من ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".

أرقام وحقائق عن التعاون العسكري





استعرض الخبير العسكري جمال الرفاعي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، الخطوط العريضة لحجم وتوقيتات الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل منذ عام 1948.

أرسلت الولايات المتحدة أسطولها لمساندة إسرائيل في حروبها 4 مرات تقريبا، الأولى عام 1948 أثناء حربها مع العرب، والثانية في 1967 وشاركت بشكل مباشر في تقديم خدمات التجسس والاشتباك، ثم في عام 1973 وعام 1982.

كل هذه التواريخ كانت تعتبرها واشنطن حروبا وجودية بالنسبة لإسرائيل، التي تُعتبر أكبر دولة حصلت على دعم عسكري أميركي في التاريخ، حيث بلغت قيمة المساعدات الأميركية حوالي 300 مليار دولار.

وبالإضافة إلى المساعدات، هناك عمليات شراء تقوم بها إسرائيل أيضا، إذ تخصص حوالي 50 مليار دولار لشراء معدات عسكرية من أميركا سنويا، خاصة لتعزيز ترسانتها الجوية.



ومنذ عام 1967 أصبحت المساعدات العسكرية شبه سنوية، وبلغت ذروتها عام 1979. وفي 1985 قررت واشنطن إعطاء إسرائيل منحة سنوية ثابتة قيمتها 3 مليارات دولار.

وأحدثت المساعدات الأميركية فارقا كبيرا في كافة الحروب التي خاضتها إسرائيل. وتقول واشنطن إن هذه المساعدات تحافظ على التفوق النوعي والكمي لإسرائيل على جيرانها. وتعد إسرائيل دولة مصدرة للأسلحة، وعملت المساعدات الأميركية على تقوية شأنها في هذا الصدد.