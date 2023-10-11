Advertisement

عربي-دولي

"هيروشيما جديدة تضرب المنطقة".. حماس: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية

Lebanon 24
11-10-2023 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1116295-638326164981330461.png
Doc-P-1116295-638326164981330461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل أكثر من 30 شخصا وجرح المئات جراء مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم التالي، على ما أفاد مسؤول في حكومة حماس الأربعاء.

وطال القصف الذي تواصل حتى الصباح عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، حسبما قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لوكالة "فرانس برس". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحماس ليلا.
Advertisement
 
وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 950 مواطناً وإصابة 5000 مواطن آخرين بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي.

وقال معروف إن قطاع غزة "يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.. واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية".

وأضاف أن الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة "تطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية".
 
وبحسب شهود عيان تحدثوا إلى "وكالة أنباء العالم العربي"، فإن القصف الإسرائيلي المتواصل إدى إلى "إبادة" أحياء بأكملها وتسويتها بالأرض.

وقال أحد الشهود "المشاهد هنا مروعة، لا يمكن وصفها. إنها هيروشيما جديدة تضرب المنطقة". وما زالت الجهات المختصة في قطاع غزة غير قادرة على إحصاء حجم الدمار بسبب تواصل الغارات الإسرائيلية بشكل مستمر لليوم الخامس على التوالي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:18 | 2023-10-11
04:53 | 2023-10-11
04:39 | 2023-10-11
04:27 | 2023-10-11
04:23 | 2023-10-11
04:21 | 2023-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24